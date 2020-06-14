Путин рассказал о решении по броску для взятия аэропорта Приштины

В июне 1999 года, во время операции НАТО в Югославии, аэропорт Слатина в столице Косова Приштине занял сводный батальон российских воздушно-десантных войск. Это была единственная воздушная гавань, которая могла принимать военные самолеты. С конца мая его удерживала группа из 18 бойцов спецназа.

Президент России Владимир Путин рассказал, как принималось это решение для взятия аэропорта.

«Я был тогда секретарем Совета безопасности. Ко мне пришел начальник Генерального штаба, тогда генерал Квашнин, и он мне сказал о том, что вот есть такая идея: захватить этот аэропорт. На вопрос, зачем, он ответил, что ясно, что нам придется оттуда когда-то уйти, но будет чем торговаться», — поделился воспоминаниями российский лидер в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам президента, согласовывать этот вопрос с министром обороны и другими должностными лицами Квашнин не хотел, но советовался и разговаривал по этому вопросу с секретарем Совета безопасности.

«Я ему так и сказал: „Если ты это считаешь целесообразным, так и делай“», — поделился Путин.

12 июня 1999 года батальон российских десантников из миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине занял аэропорт Слатина раньше миротворцев НАТО. Российскую группу возглавлял майор Юнус-Бек Евкуров. Задание о взятии под контроль аэропорта он получил еще в мае. Всего в его команду вошли 18 бойцов спецназа ГРУ. На территорию Косова они проникли тайно, после занятия аэропорта они удерживали его до прибытия основных сил российского контингента. Подробности операции по захвату Слатины остаются секретными.

Военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия началась в конце марта 1999 года в ходе войны в Косове. В момент начала бомбардировок премьер-министр России Евгений Примаков летел на переговоры в Вашингтон. Когда он узнал о начале военных действий, то развернул самолет и полетел в Москву.