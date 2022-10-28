Путин рассказал о разочарованиях за год | 360°

Власть 28 октября 2022, 08:44 Путин рассказал о разочарованиях за год Президент России Путин сообщил об отсутствии личных разочарований за год РИА "Новости"

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Президента России Владимира Путина ничего не разочаровало в течение нынешнего года. Об этом глава государства заявил во время выступления в дискуссионном клубе «Валдай».

«Сказать так, что меня будто кто-то разочаровал и нужно всех разгонять, такого нет, конечно же», — сказал он.

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При этом Путин отметил, что в любой ситуации необходимы организационные выводы, а кадровые перемены являются естественным процессом.

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«Всегда нужно поднимать на более высокий уровень людей, которые способны решать соответствующие задачи», — добавил президент.

Также в ходе выступления Путин заявил, что жителям США и европейских стран не нужно видеть в России врага.

«Все проблемы простых людей связаны с просчетами их собственного руководства в энергетической политике, которые привели к высоким ценам и инфляции», — подчеркнул он.

Кроме того, Путин раскритиковал попытки западного общества «отменить» достижения великих гениев русской культуры и пообещал, что история все расставит по своим местам.