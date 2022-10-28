Путин рассказал о разочарованиях за год | 360°

28 октября 2022, 08:44
Путин рассказал о разочарованиях за год
Президент России Путин сообщил об отсутствии личных разочарований за год
Президента России Владимира Путина ничего не разочаровало в течение нынешнего года. Об этом глава государства заявил во время выступления в дискуссионном клубе «Валдай».
«Сказать так, что меня будто кто-то разочаровал и нужно всех разгонять, такого нет, конечно же», — сказал он.
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При этом Путин отметил, что в любой ситуации необходимы организационные выводы, а кадровые перемены являются естественным процессом.
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«Всегда нужно поднимать на более высокий уровень людей, которые способны решать соответствующие задачи», — добавил президент.
Также в ходе выступления Путин заявил, что жителям США и европейских стран не нужно видеть в России врага.
«Все проблемы простых людей связаны с просчетами их собственного руководства в энергетической политике, которые привели к высоким ценам и инфляции», — подчеркнул он.
Кроме того, Путин раскритиковал попытки западного общества «отменить» достижения великих гениев русской культуры и пообещал, что история все расставит по своим местам.
Россия
Владимир Путин
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