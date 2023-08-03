Власть 03 августа 2023, 14:45 Путин рассказал о рабочей встрече с Собяниным Президент Путин: рабочая встреча с мэром Москвы Собяниным закончилась за полночь РИА «Новости»

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В среду, 2 августа, состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. При этом она закончилась за полночь, сообщило РИА «Новости».

О разговоре с градоначальником столицы Путин упомянул во время встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

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Там президенту рассказали о столичной практике контрактов полного цикла и контрактов «сервисная модель». Он ответил, что готов поддержать дальнейшее внедрение таких моделей.

Обязательно передам Сергею Семеновичу. Он вчера ушел от меня полвторого ночи. Владимир Путин

Ранее президент России поручил правительству наделить Москву новыми правами и полномочиями для развития судоходства. Полный список предложений опубликовали на сайте Кремля.