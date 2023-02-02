Власть 02 февраля 2023, 22:12 Путин рассказал о продаже плодородной земли с Украины с останками солдат Президент Путин подтвердил продажи плодородного слоя земли с Украины РИА «Новости»

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Случаи продажи плодородного слоя земли и леса-кругляка с Украины до сих пор существуют. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций музее-панораме «Сталинградская битва».

Один из участников мероприятия рассказал историю о том, как немецкий фермер нашел в своем огороде медаль красноармейца, погибшего в 1944 году в боях на Украине. Житель Германии отдал ее в российское генконсульство. Рассказчик предположил, что награда оказалась в ФРГ в результате продажи украинской земли.

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Путин ответил, что случаи продажи земли с Украины фиксируют до сих пор

«Не знаю, кто и когда занимался продажей плодородного слоя земли с Украины, хотя такие факты есть. И лес-кругляк там продают. Лысыми останутся. И землю продавали и продают. Это их дело», — добавил глава государства.

Ранее Владимир Путин напомнил, что первыми жертвами немецкого фашизма и нацизма были антифашисты в Германии. Простые жители страны до сих пор об этом помнят, а у элит память выветрилась.