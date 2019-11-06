Путин рассказал о предотвращении 39 терактов в России

ФСБ в этом году предотвратила почти 40 терактов. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

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«Отметим, что за девять месяцев этого года сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности», — сказал Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий. Его процитировало РИА «Новости».

Президент добавил, что хорошие результаты достигнуты и в других направлениях. В частности, успешной была работа по противодействию зарубежным спецслужбам.

Российский лидер во время своего выступления отметил деятельность Службы внешней разведки РФ (СВР РФ). Владимир Путин подчеркнул, что организация проводит «системный глубокий анализ ситуации в мире, глобальных и региональных угроз».

«Материалы СВР являются основой стратегических решений», — заявил Путин.

Кроме того, глава государства отметил хорошую подготовку и дисциплину сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) во время представительного саммита Россия — Африка». Также президент в своем выступлении затронул деятельность сотрудников Главного управления специальных программ президента РФ. Российский лидер напомнил, что от них зависит стабильная и надежная работа органов государственного и военного управления. Об этом написал «Интерфакс».