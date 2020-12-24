Путин рассказал о полуночных разговорах с Мишустиным

Президент России Владимир Путин на предновогодней встрече с Кабмином рассказал, что обсуждал вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным пандемию даже по ночам, и призвал министров не расслабляться.

«[Работали] круглосуточно, днем и ночью. <…> Это правда. Во всяком случае мы с Михаилом Владимировичем [Мишустиным] иногда за полночь вели соответствующие обстановке разговоры», — приводит РИА «Новости» слова Путина.

Он подчеркнул, что правительство сумело сохранить самообладание при больших нагрузках и в целом достойно отработало в 2020 году, и призвал министров не расслабляться, так как у руководства страны «работа непрерывного цикла».

«Все будут в домашней обстановке встречать Новый год, но ситуация непростая, поэтому рассчитываю, что вы всегда в строю, всегда сможете включиться в работу, когда бы это ни потребовалось», — добавил глава Российского государства.

По словам Путина, испытания 2020 года сплотили и укрепили власти. Он призвал чиновников и дальше работать ответственно и не списывать сбои и ошибки на трудности периода пандемии.