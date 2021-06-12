Путин рассказал о поднявшейся после прививки температуре

Президент России Владимир Путин рассказал о своем самочувствии после прививки от коронавируса. Название препарата он не сказал. Об этом сообщило РИА «Новости».

Путин сказал, что после укола у него было кратковременное повышение температуры.

«У меня после второго укола через 12 часов температура немножко поднялась — 37,2. Но это было вечером. Утром проснулся, уже ничего не было», — пояснил он.

Также президент добавил, что по словам врачей, у него хороший иммунный ответ.

Ранее Путин попросил до конца месяца проработать вопрос об организации платной вакцинации от COVID-19 для иностранцев правительству, регионам и бизнесу. Об этом он сообщил на ПМЭФ. По словам президента, после прививок российскими вакцинами от коронавируса не было зафиксировано ни одного летального исхода, сообщило агентство Ura.ru.

«Фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. Мы можем предоставить иностранцам [возможность] приехать в Россию и сделать прививку», — заключил он.