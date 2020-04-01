Путин рассказал о плюсах удаленной работы правительства

Президент России Владимир Путин назвал плюсы работы правительства на удаленке. По мнению главы государства, дистанционная работа властей понравится жителям столицы, поскольку на дорогах уменьшится количество машин с мигалками.

«Ну, и что касается такого формата, я думаю, нам это может понравиться. Потому что, во-первых, никуда не надо ехать, мы экономим время на передвижении. А, во-вторых, количество машин с мигалками в Москве уменьшится, и они не будут мешать другим участникам дорожного движения, что тоже позитивно будет отражаться на настроении, во всяком случае, в столице», — приводятся на сайте Кремля слова главы государства.

Из-за текущей ситуации с распространением коронавируса президент России Владимир Путин решает некоторые вопросы дистанционно. Несколько часов назад Путин провел совещание с правительством в онлайн-режиме.

Во время пандемии многие россияне перешли на удаленную работу. Чтобы не поддаваться панике во время самоизоляции нужно осознать, что сейчас отличное время наконец-то вдоволь пообщаться с близкими и заняться хобби. А эффективно трудиться удаленно поможет режим дня и специально организованное рабочее место.