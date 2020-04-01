    01 апреля 2020, 22:25

    Путин рассказал о плюсах удаленной работы правительства

    Валерия Шафирко

    Президент России Владимир Путин назвал плюсы работы правительства на удаленке. По мнению главы государства, дистанционная работа властей понравится жителям столицы, поскольку на дорогах уменьшится количество машин с мигалками.
    Путин рассказал о плюсах удаленной работы правительства

    «Ну, и что касается такого формата, я думаю, нам это может понравиться. Потому что, во-первых, никуда не надо ехать, мы экономим время на передвижении. А, во-вторых, количество машин с мигалками в Москве уменьшится, и они не будут мешать другим участникам дорожного движения, что тоже позитивно будет отражаться на настроении, во всяком случае, в столице», — приводятся на сайте Кремля слова главы государства.

    Из-за текущей ситуации с распространением коронавируса президент России Владимир Путин решает некоторые вопросы дистанционно. Несколько часов назад Путин провел совещание с правительством в онлайн-режиме.

    Во время пандемии многие россияне перешли на удаленную работу. Чтобы не поддаваться панике во время самоизоляции нужно осознать, что сейчас отличное время наконец-то вдоволь пообщаться с близкими и заняться хобби. А эффективно трудиться удаленно поможет режим дня и специально организованное рабочее место.