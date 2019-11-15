«Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%». Путин о «полном контакте» с Зеленским

Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. В частности, он напомнил о готовности РФ снизить Украине цену на газ, но при условии, также рассказал о «полном контакте» с Зеленским, но отметил, что речи о встрече с украинским коллегой не идет.

По словам Путина, есть риск прекращения транзита газа через украинскую территорию, при этом Москва готова снизить стоимость на поставки голубого топлива для Киева на 25%, но только при условии прямых поставок.

Путин: пока слишком рано для переговоров России, США и КНР по вооружениям Подробнее

«Мы готовы работать с Украиной и по транзиту, и по поставкам на Украину. Причем, по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы», — приводит слова российского президента сайт телеканала «Звезда».

При этом, отвечая на вопрос журналистов о переговорном процессе с Украиной по газу, Путин заметил, что риск прекращения транзита существует.

Говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, Путин отметил, что у него есть контакт с украинским коллегой.

«Так мы с ним (Владимиром Зеленским — прим. ред.) в контакте, мы разговариваем по телефону. Полный контакт у нас есть», — приводит РИА «Новости» слова Путина. При этом глава России добавил, что речи о встрече с Зеленским до «нормандского» формата не идет.