Путин рассказал о недосыпе и сне по 4-5 часов
Подробностями своего режима Путин поделился с бизнесменом Геннадием Тимченко в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади. Отрывок его разговора с предпринимателем показал телеканал «Россия 24».
Тимченко заметил, что президент много работает и устает. Бизнесмен обратил внимание Путина на необходимость уделять время тренировкам. Глава государства на это ответил, что в последнее время не высыпается.
«Мало спал — четыре-пять часов. Маловато», — констатировал Путин.
В команде президента в матче Ночной хоккейной лиги сыграл министр обороны РФ Сергей Шойгу. На лед с Путиным, уточнило РИА «Новости», вышли Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов и другие легенды отечественного хоккея.
Им пришлось сразиться в том числе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, руководителем Тульской области Алексеем Дюминым, бизнесменами Геннадием Тимченко, Владимиром Потаниным и Романом Бутманом, музыкантом Игорем Бутманом.
Команда Путина по итогам встречи победила.