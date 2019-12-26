Путин рассказал о недосыпе и сне по 4-5 часов

В последнее время президенту России Владимиру Путину не хватает отдыха. Глава государства спит по четыре-пять часов и признает, что этого «маловато».

Подробностями своего режима Путин поделился с бизнесменом Геннадием Тимченко в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади. Отрывок его разговора с предпринимателем показал телеканал «Россия 24».

Тимченко заметил, что президент много работает и устает. Бизнесмен обратил внимание Путина на необходимость уделять время тренировкам. Глава государства на это ответил, что в последнее время не высыпается.

«Мало спал — четыре-пять часов. Маловато», — констатировал Путин.

В команде президента в матче Ночной хоккейной лиги сыграл министр обороны РФ Сергей Шойгу. На лед с Путиным, уточнило РИА «Новости», вышли Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов и другие легенды отечественного хоккея.

Им пришлось сразиться в том числе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, руководителем Тульской области Алексеем Дюминым, бизнесменами Геннадием Тимченко, Владимиром Потаниным и Романом Бутманом, музыкантом Игорем Бутманом.

Команда Путина по итогам встречи победила.