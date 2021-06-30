Путин рассказал о мерах поддержки малоимущих семей с долгами

Сейчас в России осуществляют ряд мер для поддержки семей с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Отдельное внимание уделяется тем, у кого есть задолженности по кредитам — теперь приставы не смогут списывать определенную сумму, которая нужна для жизни должнику и иждивенцам на его попечении.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время Прямой линии в ответ на вопрос жительницы Ярославля. Светлана рассказала, что работает уборщицей и получает 12 700 рублей. При этом она воспитывает сына. Денег не хватает, потому что с небольшой зарплаты вычитают кредит.

«Понятно, что ситуация непростая. У меня есть конкретный ответ. Целый набор мер осуществляем для поддержки людей в непростой ситуации, тем более с детьми. Этот набор достаточно большой. Мы хотим, чтобы от рождения ребенка и практически до окончания школы всегда тем, кто оказывается в сложной жизненной ситуации, государство в той или иной форме подставляло плечо», — отметил президент.

Путин также подчеркнул, что во вторник подписал закон, который запрещает списывать с должников сумму в размере прожиточного минимума, который нужен для него и иждивенцев на попечении.

«Это элемент защиты, которым воспользуются люди, находящиеся и в вашем положении. Это очень важная вещь — несмотря на кредиты, банк с этого момента не имеет права снимать деньги, если у человека остается сумма на жизнь меньше прожиточного минимума», — подчеркнул российский лидер.