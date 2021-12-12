Путин рассказал о гражданской войне в России в 90-е годы

Ситуация, которая сложилась в России в 1990-е годы, сравнима с гражданской войной. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Оценку этому периоду глава государства дал в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1». Он отметил, что обстановка была очень сложной. Это касалось всех аспектов внутренней жизни страны, написало РИА «Новости».

«Это касалось экономики, это касалось правоохранительной сферы и вооруженных сил. <…> Это касалось того, что, по сути, в стране шла гражданская война», — сказал он.

Президент добавил, что ему самому в те годы приходилось заниматься извозом, чтобы заработать на жизнь.

Отдельно он коснулся вопроса прекращения существования СССР. По его словам, это стало трагедией, как и для большинства граждан страны. Путин добавил, что развал СССР можно назвать «распадом исторической России под названием Советский Союз».