Путин рассказал о главах Конституции, которые не поменяются

На встрече с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации президент страны Владимир Путин заверил собравшихся, что первая и вторая главы Конституции РФ останутся неизменными.

Как сообщил Кремль, глава государства уточнил, что в основной закон России будут добавлены новые моменты — при согласии граждан страны. Тезисы «Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина» меняться не будут.

На встрече в Ново-Огареве Путин упомянул индексацию пенсий, которой сейчас нет в Конституции.

«Если мы внесем в Конституцию обязанность государства индексировать пенсии, оно никак не нарушает стройность второй главы, но фиксирует необходимость это делать», — пояснил Путин.

Президент напомнил, что государство не всегда исполняло свою обязанность по индексации пенсий. По мнению президента, нет ничего важнее, чем выполнение обязательств перед людьми, которые честно заработали выплаты и у которых нет других доходов.

«И вряд ли кто рискнет нарушить Конституцию», — подчеркнул глава государства.

Путин также указал, что сейчас прожиточный минимум приравнен к минимальному размеру оплаты труда. Но в любой момент все может измениться. Но если это равенство будет прописано в Конституции, правительство будет обязано сохранять его десятилетиями. Уровень выплат, конечно, маленький, но зато будет гарантированным.

«Но прожиточный минимум будет подниматься, и минимальный размер оплаты труда правительство будет обязано подтягивать. Это только на первый взгляд формальная вещь», — уточнил президент.

Путин предложил голосовать за поправки пакетно. По его мнению, это наиболее жизнеспособный вариант. Тем более что, по мнению президента, предложений будет «если не тысячи, то сотни». За каждое из них голосовать невозможно технически.