Путин рассказал о «достаточно комфортном» падении с лошади

Президент России Владимир Путин рассказал, что любит лошадей и тренировался верховой езде. Он уточнил, что во время одного из занятий вылетел с седла, однако падать оказалось «достаточно комфортно».

Об этом Путин рассказал во время общения с представительницей краснодарского ипподрома в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Его слова процитировал ТАСС.

Он подчеркнул, что сейчас ему нечасто удается проехать верхом на лошади, однако некоторое время назад он учился этому и хорошо помнит свои тренировки.

«Меня один раз снимали, я тренировался, и так получилось, что лошадь перед барьером встала, и я сделал такой кульбит, вот просто реальный кульбит», — вспомнил Путин.

Он уточнил, что оператор, который снимал видео, впервые сказал, что немедленно сотрет этот момент. В ответ на это президент предложил ему сохранить ролик на память. Он также уточнил, что в тот раз на ипподроме в месте падения был мягкий грунт с опилками, поэтому «достаточно было комфортно падать».