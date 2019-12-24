Путин рассказал о доле современного оружия в «ядерной триаде» России

Доля новейшего оружия в ядерной триаде России в 2019 году равна 82%. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«За 2019 год в развитии Вооруженных сил произошло много качественных и системных изменений. Так, доля современного оружия в „ядерной триаде“ достигла 82%», — сказал Путин. Об этом сообщил «Интерфакс».

Он отметил, что ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации (РВСН) стали получать новейший гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком «Авангард». Президент подчеркнул, что «это оружие будущего» может преодолеть как сегодняшнюю, так и перспективную противоракетную оборону».

Ежегодная расширенная коллегия Министерства обороны РФ проходит 24 декабря в Национальном центре управления обороной в Москве. На ней ведомство подводит итоги деятельности Вооруженных сил России за 2019 год. Кроме главнокомандующего и сотрудников Минобороны, на заседание приглашены членов Совбеза России, руководство Федерального Собрания, правительства, а также глав командующих военными округами, объединениями и соединениями ВС РФ. Об этом написало РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Минобороны РФ получило новый комплекс ЗРК С-350 «Витязь».