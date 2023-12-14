Власть 14 декабря 2023, 16:30 Путин рассказал о детских мечтах в выборе профессии Путин заявил, что детскую мечту стать летчиком сменило желание стать разведчиком

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Человек в разные периоды жизни меняет свои ценности, а с ними и свои взгляды на будущее. Так на вопрос о том, кем он хотел стать, когда вырастет, ответил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции.

Глава государства подчеркнул, что ребенком он мечтал стать летчиком, но в старших классах к нему пришло желание пополнить ряды сотрудников советской разведки.

«Каждый человек в разные периоды своей жизни по-разному относится к ценностям, которые его окружают. Я хотел быть и летчиком. Но основная мечта [появилась] уже в старших классах. Я хотел быть разведчиком. И я, как вы знаете, стал им», — заявил Путин.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании наблюдательного совета «Движения первых» примером из собственного детства рассказал о всепрощающей материнской любви.

Глава государства пояснил, что, когда ему было три или четыре года, мама поставила его в угол за какой-то проступок и ждала, что сын извинится. Но в итоге она простила ребенка сама, вытащив его из угла.