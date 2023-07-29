29 июля 2023, 23:51
Путин рассказал о деталях проекта газового хаба в Турции
Президент Путин: Россия не намерена хранить газ в Турции в огромных количествах
Российская сторона не намерена хранить огромное количество газа в Турции, создание газового хаба предусмотрено не для этого. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с журналистами по итогам саммита «Россия — Африка». Трансляцию вели в Telegram-канале Кремля.
«Речь идет о создании электронной торговой площадки. Мы не собираемся там хранить газ в огромных количествах», – сказал глава государства.
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Путин отметил, что поговорит с турецким коллегой Тайипом Реджепом Эрдоганом насчет проекта. Диалог между лидерами, предположительно, запланировали на следующую неделю.
«Я предложил сегодня – это ему неудобно. Договорились, по-моему, на среду», – сказал он.
Также глава государства заявил, что российская сторона способна дать отпор НАТО в случае прямого столкновения. Кроме того, Москва готова к любому сценарию в Сирии.
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