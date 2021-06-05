Путин рассказал о будущем доллара в России

Из-за действий Соединенных Штатов в мире сокращаются валютные резервы и расчеты в долларах. Однако Россия не намерена полностью отказываться от этой валюты, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства обозначил позицию РФ на встрече с руководителями информационных агентства. Его слова привел ТАСС.

«Если вы что-то услышали, что я что-то говорю про доллар, и поняли так, что мы хотим избавиться от него как от резервной валюты либо как от универсального средства расчетов — это не так», — подчеркнул Путин.

При этом Россия вынуждена переходить на расчеты в других валютах из-за «практического значения» санкций США.

«Когда мы это делаем, складывается определенная система наших финансовых отношений с партнером. Уже вне долларовой зоны», — пояснил глава государства.

Подобными действиями, отметил Путин, американские власти вредят самим себе.

«Они подпиливают сук, на котором сидят. В конце концов, грохнутся», — заверил российский лидер.

По его словам, «возникает вопрос надежности долларовых расчетов». Такое положение может вынудить энергетические компании вести расчеты в других валютах. И это «будет серьезным ударом по доллару как по мировой резервной валюте», отметил Путин.