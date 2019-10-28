Путин рассказал Меркель о результатах переговоров с Эрдоганом

В беседе российский лидер особо подчеркнул, что договоренности с руководителем Турции учитывают интересы всех сторон и способствуют восстановлению суверенитета и территориальной целостности Сирии.

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Принятый Меморандум также должен помочь продвижению межсирийского политического процесса. Особенно с началом работы Конституционного комитета, который впервые соберется в Женеве 30 октября.

Также Владимир Путин и Ангела Меркель перед очередной встречей министров России, Украины и ЕС обменялись мнениями о продолжении транзита российского газа в Европу через украинскую территорию после того, как действующий контракт потеряет силу в конце этого года.

В прошлый раз Владимир Путин и Ангела Меркель беседовали по телефону 19 октября. Тогда они обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также урегулирование ситуации на юго-востоке Украины. Кроме того, они договорились продолжить готовиться к встрече «нормандской четверки».

Переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана прошли в минувший вторник, 22 октября, в Сочи. В ходе беседы лидеры двух держав договорились, что Анкара прекратит военную операцию «Источник мира», а также определили границы зоны безопасности в районе сирийско-турецкой границы.