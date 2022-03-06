Путин рассказал Макрону о провокации украинских националистов около АЭС в Запорожье

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном рассказал о провокации украинских радикалов около АЭС в Запорожской области. Российский лидер отметил, что в данный момент станция продолжает работать. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что за ситуацию вокруг АЭС отвечают украинские радикалы, а попытка переложить ответственность на российских военных — это часть пропагандистской кампании Киева.

Российский лидер отметил, что военные взяли под свой контроль Чернобыльскую АЭС, чтобы исключить дальнейшие провокации, которые могут привести к непредсказуемым последствиям.

Комментируя предложение генерального директора МАГАТЭ о проведении встречи с участием представителей агентства, России и Украины, Путин отметил, что не против такого формата, если мероприятие пройдет в третьей стране или в режиме видеоконференции.

На этой неделе около Запорожской АЭС загорелся учебно-тренировочный корпус. Сотрудники станции отключили один из энергоблоков на время тушения пожара.

В Министерстве обороны России рассказали, что в ходе проводимой спецоперации по демилитаризации Украины российские военные взяли станцию под контроль. В этот момент группа провокаторов открыла шквальный огонь по станции из здания учебного корпуса. Ответной стрельбой военные прекратили атаку диверсантов, но перед уходом провокаторы подожгли здание.

Сотрудник пограничной службы Украины Александр Диденко не исключил, что националисты готовили теракт на АЭС. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в результате обстрела выброса радиоактивного материала со станции не произошло.