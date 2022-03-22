Путин рассказал Макрону о ситуации на Украине

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. Беседа состоялась по инициативе французской стороны.

Главы государств обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины, сообщила пресс-служба Кремля. Речь в том числе шла о ходе российско-украинских переговорах.

В один из предыдущих разговоров с французским коллегой Путин указывал на усилия, которые предпринимают российские военные для сохранения жизни мирного населения. Президент России напомнил об открытии гуманитарных коридоров и обеспечении безопасной эвакуации.

В то же время украинских силовиков и представителей националистических батальонов Путин уличил в многочисленных военных преступлениях. Выбравшиеся с территории Украины и Донбасса местные жители отмечали, что из-за нацбатов оставались без воды и еды, не могли уехать из городов, а в жилых кварталах работала тяжелая военная техника ВСУ.