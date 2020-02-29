    29 февраля 2020, 22:26

    Путин рассказал Макрону о борьбе с террористами в Идлибе

    Кирилл Фролов

    Президент России Владимир Путин обсудил события в сирийской провинции Идлиб с главой Франции Эммануэлем Макроном. Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.
    Путин рассказал Макрону о борьбе с террористами в Идлибе

    Путин и Макрон «продолжили обмен мнениями по сирийской проблематике» с учетом обострения в Идлибе. Российский президент рассказал коллеге о «принимаемых мерах по борьбе с террористами на северо-западе Сирии». Также речь шла о гуманитарной ситуации в этом районе.

    Путин также рассказал, что в ближайшие дни в Москве состоится встреча на высшем уровне с руководством Турции, на которой будут обсуждать сирийское урегулирование.

    27 февраля сирийская правительственная армия атаковала конвой турецких военнослужащих в Идлибе. В результате погибли 33 человека, еще столько же получили ранения. Вскоре после этого турецкие войска атаковали сирийцев. По данным Минобороны России, удар сирийской армии был ответом на атаку, которую турки вместе с местными боевиками предприняли против правительственных войск.