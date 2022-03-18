Путин рассказал Макрону о преступлениях украинских националистов в Донбассе

Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном продолжение специальной военной операции по демилитаризации Украины. Как сообщила пресс-служба Кремля, переговоры состоялись по инициативе французской стороны.

В ответ на высказанные Макроном заявления президент России подчеркнул, что российские военные предпринимают все усилия для сохранения жизни мирных людей. Они организуют гуманитарные коридоры и обеспечивают безопасную эвакуацию.

Путин обратил внимание французского коллеги на многочисленные военные преступления, которые совершают украинские силовики и боевики-националисты против населения. Российский лидер отметил, что города Донбасса ежедневно подвергаются ракетным и артиллерийским обстрелам.

Отдельной темой беседы президентов стали переговоры делегаций России и Украины. Владимир Путин заявил о подходах российской стороны к возможным договоренностям.

Помощник президента России Владимир Мединский, комментируя ход переговоров с представителями Украины, заявил, что максимальное сближение произошло по вопросу нейтрального статуса соседней страны и ее отказу от вступления в НАТО.

К договоренностям по демилитаризации стороны пока не пришли, но уже находятся на середине пути. Мединский добавил, что украинская делегация не согласилась с вопросом денацификации, так как считает, что у них нет никаких радикалов. Глава российской делегации пообещал, что по этому вопросу стороны еще вернутся.