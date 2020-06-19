Путин рассказал, куда складывает подарки от внуков

Президент Владимир Путин рассказал, что хранит подарки от своих внуков в комнате отдыха. Это комнату отдыха показали в очередном трейлере интервью главы государства на телеканале «Россия 1».

«Кое-что они мне дарят, у меня это есть, но не в рабочем кабинете, а, скажем, в комнате отдыха», — сказал Владимир Путин журналисту телеканала «Россия 1».

В той же комнате отдыха у Путина хранится портрет отца, который служил в Севастополе. Он ее показал в рамках интервью.

Телеканал «Россия 1» анонсировал эксклюзивное интервью Владимира Путина. Его покажут в рамках программы «Москва. Кремль. Путин» в воскресенье.

На опубликованных ранее отрывках показаны коридоры, различные залы Кремля. Путин также ответил на несколько вопросов личного характера. Например, он рассказал, что внуки иногда ему дозваниваются, и показал столовую и комнату отдыха, где у президента, по его словам, обычная рабочая обстановка. Открывая одну из дверей, Путин заметил, что показывает эту комнату впервые.