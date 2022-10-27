Путин рассказал, кто в США может решить украинский кризис | 360°

Власть 27 октября 2022, 23:53 Путин рассказал, кто в США может решить украинский кризис Путин: украинскую проблему могут решить те, кто реализует эту политику в США YouTube

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Украинскую проблему могут решить те, кто реализует эту политику в Штатах. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Решающее слово за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне. Очень просто решить эту проблему, дать соответствующий сигнал в Киев, что они должны поменять свою позицию и стремиться к тому, чтобы решать эти проблемы мирным путем», — сказал президент.

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Он напомнил, что Штаты являются единственным государством, которое два раза применило ядерное оружие в отношении Японии. По его словам, в японских учебниках не рассказывают правду о том, кто именно решился на такой шаг.

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Путин акцентировал внимание на том, что Соединенные Штаты сильно контролируют Японию. Президент также заявил, что Россия воспринимает визит американского политика Нэнси Пелоси на Тайвань как провокацию, сообщил «Царьград».

В США оценили речь Путина на «Валдае». Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что в словах российского лидера не было намека на смену стратегических целей России в отношении Запада и по Украине.