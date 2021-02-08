Президент России Владимир Путин рассказал, кто будет править миром в будущем. Он отметил, что эту роль займет тот, кто станет лидером в глобальном соревновании за технологии и знания.

Такое заявление глава государства сделал во время заседания Совета по науке и образованию. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Мы видим, что глобальные соревнования за технологии и знания во всем мире стремительно растут, <…> и совершенно очевидно, что тот, кто вырвется вперед, будет определять дальнейшее развитие всего человечества», — отметил президент.

Путин добавил, что научный и технологический суверенитет является вопросом настоящего и будущего России. Он отметил, что страна имеет все ресурсы, чтобы быть в числе лидеров в сфере науки.

Президент поручил правительству подготовить новую государственную программу научно-технологического развития. Для этого необходимо кардинально изменить подходы к финансированию науки за счет бюджетных средств. Путин подчеркнул, что при этом нужно учитывать опыт организации сложнейших технологических проектов в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Ранее Путин поручил главам Министерства науки и высшего образования и Министерства финансов подготовить доклады о выплате зарплат ученым. Он уделил этому внимание после ситуации в Новосибирске, где ученые получают в три раза меньше, чем положено по расчетам.