Путин рассказал, кто будет править миром
Такое заявление глава государства сделал во время заседания Совета по науке и образованию. Его слова процитировало РИА «Новости».
«Мы видим, что глобальные соревнования за технологии и знания во всем мире стремительно растут, <…> и совершенно очевидно, что тот, кто вырвется вперед, будет определять дальнейшее развитие всего человечества», — отметил президент.
Путин добавил, что научный и технологический суверенитет является вопросом настоящего и будущего России. Он отметил, что страна имеет все ресурсы, чтобы быть в числе лидеров в сфере науки.
Президент поручил правительству подготовить новую государственную программу научно-технологического развития. Для этого необходимо кардинально изменить подходы к финансированию науки за счет бюджетных средств. Путин подчеркнул, что при этом нужно учитывать опыт организации сложнейших технологических проектов в сфере оборонно-промышленного комплекса.
Ранее Путин поручил главам Министерства науки и высшего образования и Министерства финансов подготовить доклады о выплате зарплат ученым. Он уделил этому внимание после ситуации в Новосибирске, где ученые получают в три раза меньше, чем положено по расчетам.