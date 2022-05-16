Путин рассказал коллегам по ОДКБ о ходе спецоперации

Российский лидер Владимир Путин подробно проинформировал своих коллег по ОДКБ о ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Станислав Зась, передало РИА «Новости».

Путин в понедельник вместе с коллегами по ОДКБ принял участие в саммите, приуроченном к 30-летию организации. В начале очной встречи президент РФ, обращаясь к главам Белоруссии, Казахстана, Армении, Таджикистана и Киргизии, приехавших в Москву, пообещал, что подробно проинформирует их о ходе российской спецоперации, но сделает это в закрытом режиме.

Лидеры ОДКБ по итогам саммита подписали ряд документов, в том числе заявление о коллективной безопасности. Главы стран — участниц организации подтвердили приверженность обеспечению безопасности своих рубежей, заявили о недопустимости любых попыток фальсификации истории, связанных с общим вкладом в борьбу с нацистской агрессией, а также договорились продолжать противодействие попыткам героизации нацизма, распространению неонацизма и расизма.