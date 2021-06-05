Путин рассказал, когда россияне смогут свободнее ездить за рубеж

Россияне смогут свободнее посещать другие страны в начале осени, когда примерно у 60% жителей страны будет иммунитет к коронавирусу. Об этом на ПМЭФ заявил президент РФ Владимир Путин, сообщил ТАСС.

Примерно в сентябре уровень иммунитета к коронавирусу у россиян достигнет 60%, и тогда можно будет говорить о снятии ограничений как на въезд в Россию, так и на выезд в другие страны, в том числе европейские, сказал Путин.

«Неплохо было бы, если бы европейские регуляторы признали бы, что люди, привитые нашими вакцинами, ничем не отличаются от тех, кто привит Moderna или Pfizer», — добавил президент.

Глава государства также назвал ложными обвинения со стороны Запада в том, что Россия якобы использует свою вакцину как геополитическое оружие. По его мнению, это делается в целях конкурентной борьбы. Поэтому российскую вакцину не торопятся регистрировать в Европе. Таким образом выигрывается время, чтобы конкуренты могли занять рынок и заключить долгосрочные контракты на поставку своих вакцин.

«Мы руководствуемся даже не коммерческой выгодой, мы руководствуемся гуманитарными соображениями», — подчеркнул Путин.

Президент ранее назвал странными действия некоторых стран, которые пытаются любыми способами ограничить использование российской вакцины.