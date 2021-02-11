Путин рассказал, когда привьется от ковида

Президент РФ Владимир Путин допустил, что сделает прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» в конце лета или начале осени. Глава государства заявил об этом на встрече с руководителями российских СМИ, сообщила журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников.

Путин, отвечая на вопрос о вакцинации, не исключил, что может сделать прививку от коронавируса к осени, так как у него запланировано много поездок. Президент России отметил, что в его планах также прививки от гриппа и пневмококка, поэтому еще предстоит определиться, когда лучше поставить вакцину от коронавируса.

Российский лидер при этом указал, что не собирается «обезьянничать» и проходить вакцинацию под камерами. Ранее некоторые политики, в том числе президент США Джо Байден и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, публично привились от коронавируса, чтобы таким образом простимулировать свое население к вакцинации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что темпы вакцинации от коронавируса растут, однако отметил, что принцип кнута и пряника не должен использоваться в прививочной кампании.