Путин рассказал канцлеру Австрии об отказе Киева от переговоров

Российские военные проводят необходимую работу по обеспечению безопасности прохода иностранных судов в Азовском и Черном морях. Как сообщила пресс-служба Кремля, об этом в ходе телефонных переговоров рассказал президент России Владимир Путин канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру.

Российский лидер подчеркнул, что власти Украины уже несколько раз указывали на необходимость разминирования своих морских гаваней для безопасного прохода судов.

Также Путин отметил, что Киев саботирует переговоры российской и украинской делегаций.

В ходе обсуждения вопросов глобальной продовольственной безопасности президент России подчеркнул, что сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки возникли из-за введения санкций со стороны США и Евросоюза. Поэтому все обвинения в адрес России несостоятельны.

Также Путин пообещал, что страна продолжит выполнять свои обязательства по поставкам газа в Австрию.

Пресс-служба канцлера Австрии сообщила, что глава правительства европейской страны назвал беседу с президентом России очень серьезной. Как сообщило РИА «Новости», Нехаммер заявил, что Путин пообещал помочь с экспортом через морские порты.