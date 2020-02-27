«Найдут любого абонента»: Путин рассказал, какую связь предпочитает смартфонам

Президент России Владимир Путин заявил, что хорошо относится к техническому прогрессу. При этом самым навороченным гаджетам предпочитает другие средства связи.

В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент заявил, что технический прогресс нельзя остановить и не нужно.

«Мы не собираемся этого делать», — подчеркнул он.

Путин добавил, что не испытывает дискомфорта из-за новых технических возможностей, но сам современными гаджетами пользуется очень редко. По его словам, иногда он звонит с телефонов своих подчиненных. Но в принципе смартфоны ему не нужны, ведь у него есть «другие возможности».

«Мне проще снять трубку специальной связи — и мне найдут любого абонента», — объяснил глава государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце 2018 года рассказал, что Путин не пользуется смартфонами. По его словам, «старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут». Песков отметил, что считает использование смартфонов «добровольным эксгибиционизмом» и «готовностью выставлять все на всеобщий показ». Пресс-секретарь отметил, что президент России такого поведения не может себе позволить.

Ранее Владимир Путин в интервью отрицательно ответил на вопрос о том, есть ли у него двойник. При этом он отметил, что в 2000-е думал об этом.