Путин рассказал, какие подарки ему делают внучата

Российский президент Владимир Путин рассказал, что всегда ждет поздравления с днем рождения от своих близких и друзей. Глава государства также признался, что внуки на праздник дарят ему рисунки или поделки.

Путин сообщил, что близкие, друзья, дети и внуки — это те люди, от которых он всегда ждет поздравлений.

«Я знаю, что если они (близкие — прим. ред.) не со мной вместе встречают мой день рождения, то обязательно позвонят, проявят себя как-то», — рассказал президент в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он также сказал, что внуки ему дарят поделки, рисунки или просто поздравления.

Ранее Владимир Путин признался, что старается не употреблять пиво, потому что «брюхо растет». А еще объяснил, почему о его родных так мало информации. Все дело в безопасности. Тем не менее главе государства это не мешает наслаждаться общением с внуками и детьми.

7 октября российскому президенту исполнилось 68 лет. В честь праздника федеральные СМИ опубликовали свежие интервью с Путиным.