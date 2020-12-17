Путин рассказал, какие книги он читает своим внукам

«Маршака (Самуила, советского поэта — прим.ред.), например… „Двенадцать месяцев“ и другие произведения российских авторов. Сказки у нас очень хорошие», — сказал президент.

Ранее Путин говорил, что получает удовольствие от общения с внуками. Он назвал их маленькими сладкими детишками. При этом российский лидер не раскрыл, сколько именно внуков воспитывает. Отказ от подробностей президент объяснил вопросами безопасности.

Впервые о внуках Путин рассказал в интервью журналисту Оливеру Стоуну в 2017 году. Глава государства любит играть с ними, но ему часто не хватает на это времени.

Пресс-конференция 2020 года длилась 4 часа 34 минуты. Журналисты задали 60 вопросов. В частности, президент заявил о дополнительной поддержки самозанятым гражданам. Он рассказал, что в текущем году безработица повысилась до 6,3%. Глава государства пообещал разобраться с индексацией пенсий работающих россиян.