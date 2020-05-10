Путин рассказал, какая картина довела его до слез

Президент России Владимир Путин рассказал, какая картина растрогала его больше всего. Это «Рабовладельцы» Тараса Гапоненко — на ней фашист убирает пистолет после убийства женщины с ребенком.

Источник фото: фонды РОМИИ

«Это пробирает прямо до слез», — признался глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», которая вышла в Сибири и на Дальнем Востоке. Премьера программы в Москве и других регионах пройдет в 22:00 по столичному времени.

Тарас Гапоненко был удостоен звания народного художника СССР и РСФСР. Во время Великой Отечественной и после он писал картины с сюжетами о войне. Среди знаменитых работ автора — «Выход колхозниц на работу», «На обед к матерям», «После изгнания фашистских оккупантов». Эти картины находятся в Третьяковской галерее в Москве.

Ранее некоторые темы и фрагменты интервью Путина уже появились в СМИ. Глава государства рассказал в программе о российском патриотизме и о движении «Бессмертный полк».

Также лидер России рассказал об угрозах целостности России, которые были заметны в 2000-х годах в разных регионах.