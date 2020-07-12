Путин рассказал, как сформировался новый Кабинет министров

«Администрация — это же их работа, в том числе кадровая работа», — пояснил президент России.

Ранее в интервью ТАСС Владимир Путин рассказал, что после ухода прошлого Кабинета министров на пост председателя правительства ему предложили четырех кандидатов. Михаила Мишустина среди них не было. Его Путин назначил сам.

«Мишустина никто не называл, кроме меня», — заявил Путин. Он пояснил, что руководствовался тем, что председатель правительства должен обладать хорошими деловыми качествами. Кроме того, он учел то, как ФНС начала работать при Мишустине.

Правительство России под руководством Дмитрия Медведева ушло в отставку 15 января, через несколько часов после окончания послания президента Федеральному собранию. На следующий день новым премьер-министром страны стал Михаил Мишустин. Кандидатуру бывшего главы ФНС одобрила Госдума. Указ о назначении подписал президент.