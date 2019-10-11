Путин рассказал, как относится к либерализму

Либерализм имеет право на существование, как и любая точка зрения. Однако у России при этом есть собственные, отличные от подобных идей традиции, которые стоит развивать.

Свое мнение по поводу либерализма обозначил на саммите Содружества Независимых Государств в Ашхабаде президент РФ Владимир Путин. Его процитировал «Интерфакс».

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«Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции, веками устоявшиеся культурные формы взаимодействия», — напомнил Путин.

Он задался вопросом, почему Россия не должна дорожить, развивать и поддерживать опыт поколений.

При этом Путин признался, что его «пытаются пощипывать» за высказывании о либерализме. Речь идет об интервью главы государства с газетой Financial Times. Тогда в беседе с журналистом российский лидер указал на то, что течение изжило себя и устарело.

Владимиру Путину, как объяснили позже в Кремле, либерализм довольно близок. Однако президент против его навязывания. Сам глава государства в октябре заметил, что его интервью FT неправильно интерпретировали. Либеральная модель, заметил он, не может доминировать и считаться «единственно верной в мире».