Путин рассказал, как относится к либерализму
Свое мнение по поводу либерализма обозначил на саммите Содружества Независимых Государств в Ашхабаде президент РФ Владимир Путин. Его процитировал «Интерфакс».
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«Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции, веками устоявшиеся культурные формы взаимодействия», — напомнил Путин.
Он задался вопросом, почему Россия не должна дорожить, развивать и поддерживать опыт поколений.
При этом Путин признался, что его «пытаются пощипывать» за высказывании о либерализме. Речь идет об интервью главы государства с газетой Financial Times. Тогда в беседе с журналистом российский лидер указал на то, что течение изжило себя и устарело.
Владимиру Путину, как объяснили позже в Кремле, либерализм довольно близок. Однако президент против его навязывания. Сам глава государства в октябре заметил, что его интервью FT неправильно интерпретировали. Либеральная модель, заметил он, не может доминировать и считаться «единственно верной в мире».