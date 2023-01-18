Власть 18 января 2023, 14:42 Путин рассказал, как его мама лишилась продуктовой карточки во время блокады Ленинграда Президент Путин: у мамы во время блокады Ленинграда украли продуктовую карточку РИА «Новости»

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Российский президент Владимир Путин поделился личной историей во время посещения Государственного музея обороны и блокады Ленинграда. По его словам, во время блокады города у его мамы украли продуктовую карточку. Об этом написал ТАСС.

«У мамы карточку украли. Она подошла получать хлеб, ее кто-то ударил по руке, выхватил и убежал», — рассказал глава государства.

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Сопровождавший президента губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил, что в то время цвет карточек меняли ежемесячно, «чтобы не было жуликов».

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В музее присутствовал полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Политики вместе осмотрели экспонаты и ознакомились со сведениями на информационных стендах.

Путин также встретился с блокадниками и ветеранами Великой Отечественной войны. Он подчеркнул важность сохранения исторической памяти.

В среду, 18 января, отмечается 80-я годовщина прорыва блокады Ленинграда.