Путин рассказал, как его друг погиб на соревнованиях

Президент России Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Мероприятие транслировал телеканал «Россия 24». Путин пообщался с собравшимися и даже рассказал личную историю.

На встречу с главой страны приехали участники и выпускники конкурсов и олимпиад, организованных на площадке АНО. Путин рассказал им о своем университетском друге.

«У меня друг университетский погиб на соревнованиях. Бросок делал вперед и… Бывает, к сожалению», — поделился президент.

О том, в каких именно соревнованиях произошла трагедия, Путин не сообщил.

Собравшиеся рассказали президенту о том, что все поставленные на прошлом заседании цели были выполнены. Также один из участников поделился с Путиным достижениями АНО за год. Глава страны порадовался этим успехам, рассказало РИА ФАН.

«Бюрократия какая, порядок даже есть, все как положено, хорошее учреждение», — сказал Путин.