Путин рассказал, как должен работать российский суд

Президент России Владимир Путин заявил, что суды в России должны работать быстро и решать споры справедливо. Цитату президента опубликовал ТАСС.

«Многим сейчас приходится трудно. Если граждане обращаются в суд, то должны получать быстрый отклик и справедливое решение», — подчеркнул глава государства.

Он также обратил внимание на то, что суды в России и вся судебная система должны быть готовы повсеместно применять современные технологии. Это должно включать в себя как техническое обеспечение судов, так и судебную защиту граждан и юридических лиц на высоком уровне.

Ранее стало известно, что судебные иски вскоре можно будет подавать через «Госуслуги», президент подписал закон об этом. Авторы закона таким образом запланировали повысить гарантии прав россиян на защиту в суде. Информация о новом возможном формате подачи жалоб опубликована на официальном портале правовой информации.