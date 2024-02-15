Власть 15 февраля 2024, 02:48 Путин рассказал, из-за чего ругался с Голиковой Путин рассказал, что ругался с Голиковой из-за скорости работы тест-систем РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин признался, что ругался с вице-премьером Татьяной Голиковой по поводу скорости работы тест-систем. Об этом лидер страны заявил во время пленарного заседания Форума будущих технологий.

«С Татьяной Алексеевной вот ругались. Слушайте, пока ваша тест-система скажет, болен человек или нет, он 100 человек заразит вокруг себя», — рассказал российский лидер.

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Путин добавил, что теперь тест-системы в России работают лучше, чем в других странах мира. Но их можно и дальше улучшать, выразил уверенность президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что НАТО давно утратило свой смысл и является только лишь инструментов внешней политики Соединенных Штатов Америки. Российский лидер добавил, что, если новые власти США решат, что Североатлантический альянс им не нужен — это будет их выбор.