Путин рассказал, что значит для России дружба

Россия развивает двусторонние отношения, а не дружит с кем-то против кого-то, создавая союзы для борьбы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью арабским телеканалам.

«Россия никогда не дружит с кем-то против кого-то. Мы выстраиваем двусторонние отношения, основываясь на позитивных тенденциях в наших контактах, а не создаем союзы в борьбе с кем-то», — сказал российский президент, его цитирует РИА «Новости».

В качестве примера он привел отношения с Саудовской Аравией и с Арабскими Эмиратами, которые Путин назвал «беспрецедентно теплыми и партнерскими». По словам президента, хорошие отношения с арабским миром сложились еще во времена СССР.

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Путин отметил результативную работу по урегулированию ситуации в Сирии в рамках сотрудничества между Турцией, Ираном и Россией. В то же время, по словам президента, без поддержки Саудовской Аравии это тоже было бы невозможно.

Президент России констатировал, что существуют некоторые вещи, ради которых, несмотря на острые противоречия, страны объединяют усилия для достижения общих целей. Поиск этих целей и работа над ними «создаст условия для нормализации отношений в регионе между странами».