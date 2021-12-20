Путин рассказал, что угрожает единству России

Экстремизм является прямой угрозой единству России, необходимо в жесткой форме пресекать любые проявления подобных течений в стране. С таким сообщением выступил российский президент Владимир Путин.

Свое заявление президент сделал в видеопоздравлении для сотрудников органов безопасности, которое было опубликовано на сайте телеканала «Звезда». Российский лидер отметил, что россияне ждут от них все новых успехов — в том числе и в борьбе с экстремизмом. Владимир Путин назвал экстремизм прямой угрозой для российского единства.

«Необходимо жестко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды, не допускать вовлечения людей, особенно молодых, в противозаконную антигосударственную деятельность», — сказал он.

Также Владимир Путин отметил, что только за 11 месяцев текущего года в стране удалось предотвратить 61 преступление террористической направленности. Президент добавил, что бороться с терроризмом нужно жесткими и бескомпромиссными методами. По словам российского лидера, сейчас сложилась сложная международная обстановка, а характер и масштаб современных вызовов предъявляют к работе спецслужб повышенные требования.