06 марта 2024, 23:33
Путин рассказал, что считает фундаментом бытия
Путин назвал традиционные ценности фундаментом бытия
Президент Владимир Путин на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи заявил, что считает традиционные ценности фундаментом бытия. Текст выступления российского лидера опубликовала пресс-служба Кремля.
Глава государства подчеркнул, что собравшаяся аудитория лишний раз продемонстрировала, насколько все люди в мире разные. Люди выглядят по-разному внешне, отличаются цветом кожи. Но есть и то, что всех объединяет.
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«Сегодня в России мы называем это нашими традиционными ценностями. Это фундамент нашей жизни, нашего бытия», — отметил Путин.
По его словам, несправедливостью является отсутствие равных условий для всех людей, которые равны с момента рождения. Так устроен современный мир, и в этом заключается его главная несправедливость, констатировал глава государства.
Путин также заявил, что в мире нет места ничьей исключительности, чванству и сегрегации. Российский лидер высказался по поводу необходимости исключить из мировой практики такие явления.
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