Власть 06 марта 2024, 23:33 Путин рассказал, что считает фундаментом бытия Путин назвал традиционные ценности фундаментом бытия

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи заявил, что считает традиционные ценности фундаментом бытия. Текст выступления российского лидера опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что собравшаяся аудитория лишний раз продемонстрировала, насколько все люди в мире разные. Люди выглядят по-разному внешне, отличаются цветом кожи. Но есть и то, что всех объединяет.

Реклама

«Сегодня в России мы называем это нашими традиционными ценностями. Это фундамент нашей жизни, нашего бытия», — отметил Путин.

По его словам, несправедливостью является отсутствие равных условий для всех людей, которые равны с момента рождения. Так устроен современный мир, и в этом заключается его главная несправедливость, констатировал глава государства.

Путин также заявил, что в мире нет места ничьей исключительности, чванству и сегрегации. Российский лидер высказался по поводу необходимости исключить из мировой практики такие явления.