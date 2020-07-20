Путин рассказал, что помогло выйти из борьбы с коронавирусом с минимальными потерями

Россия справляется с пандемией коронавируса с минимальными потерями. Вести успешную борьбу с распространением инфекции помогает строгое соблюдение ограничений. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время визита в Крым.

Глава России подчеркнул, что эффективно бороться с новым вирусом помогли гибкость системы здравоохранения, уровень подготовки специалистов и способность государства мобилизовать ресурсы.

«Ситуация улучшается изо дня в день. Почему? Потому что мы строго соблюдали требования санитарных врачей, наших ученых, специалистов и, кстати, Всемирной организации здравоохранения», — подчеркнул Путин. Его слова приводит РИА «Новости».

Российский лидер во время встречи с работниками ООО «Судостроительный завод „Залив“» прокомментировал и ситуацию со смертностью от COVID-19 в стране.

«В странах с хорошей, развитой системой здравоохранения, в богатых странах Европы, летальность 8, 10, 11, 13, в некоторых странах больше 15% — Бельгия, Великобритания. У нас — 1,5%», — отметил Путин.

Руководитель Российского государства сказал, что смертность — это один из ключевых показателей эффективности работы медицинской системы и государства в целом.

С начала пандемии российские медики выявили 777 486 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 12 427 человек.