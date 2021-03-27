Путин рассказал, что положил на тумбочку градусник после вакцинации

Президент России Владимир Путин сообщил, что после вакцинации положил на тумбочку у кровати градусник. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник», — сказал Путин.

Президент сделал прививку от коронавируса 23 марта. Он не стал вакцинироваться публично — пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что российскому лидеру не нравилась идея прививаться перед камерами. Какой именно из трех российских препаратов он выбрал тоже неизвестно. По словам Пескова, об этом знают только сам Путин и его врач.

Песков объяснил, что такое решение приняли, потому что все три отечественных вакцины одинаково эффективны и безопасны. После вакцинации Путина в Кремле каждый день сообщали о его состоянии — он чувствовал себя хорошо. По словам пресс-секретаря президента, у него даже не было никаких побочных эффектов, которые могли проявиться после прививки.