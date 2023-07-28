Власть 28 июля 2023, 13:47 Путин рассказал, что объединяет жителей России и Африки Президент Путин назвал приверженность традиционным ценностям объединяющей Африку и Россию Пресс-служба Кремля

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Приверженность традиционным ценностям объединяет жителей России и Африки, заявил президент Владимир Путин. По его словам, это то, что лежит в основе государственности.

Днем 28 июля глава государства принял участие в пленарном заседании саммита «Россия — Африка». Путин отреагировал на слова президента переходного периода Мали Ассими Гоиты о приверженности страны традиционным ценностям.

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«Это то, что, безусловно, объединяет Россию и подавляющее большинство людей, которые живут на Африканском континенте, подавляющее большинство африканских стран», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, РФ и страны Африки вместе выступают за построение более справедливой архитектуры мирового устройства, вместе отстаивая нормы международного права и Устав ООН. Отметил Путин и расширяющееся сотрудничество по противодействию террористическим угрозам.

В ходе выступления президент высказался и о суверенитете страны. По его словам, это не единожды достигнутое состояние — Владимир Путин подчеркнул, что за него необходимо бороться.