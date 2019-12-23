Путин рассказал, что не пьет чай

Во время поездки в Адыгею президент Владимир Путин встретился с представителями общественности. Он обсудил с ними вопросы развития сельского хозяйства и ответил на вопросы собравшихся.

Глава государства в ответ на вопрос присутствующих сообщил, что не пьет чай. «Вы знаете, я даже пью не чай… Я пью вообще… облитые кипятком травы с Алтая», — цитирует президента Кремлевский пул РИА «Новости».

Термокружка президента России попала в фокус внимания мировой общественности во время ужина лидеров стран G20 в Осаке. Позже похожее на нее изделие побило рекорды продаж на китайской торговой площадке Taobao.