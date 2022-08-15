Путин рассказал, что делает россиян непобедимыми

Любовь к Родине, саморазвитие и желание помогать людям делают россиян непобедимыми. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в своем видеообращении к участникам фестиваля «Таврида. Арт».

Российский лидер отметил, что на фестивале в Судаке собрались представители различных направлений культуры и искусства. Но всех их объединяют общие черты и ценности, заложенные в национальный характер.

«Именно эти качества национального характера делают наш народ непобедимым, а нашу тысячелетнюю культуру — великой», — привела слова Путина пресс-служба Кремля.

Президент России подчеркнул, что все попытки отменить отечественную культуру обречены на провал. Об этом есть свидетельства в истории. За молодыми людьми, способными творить, мечтать работать и побеждать будущее.

«Вам продолжать традиции культуры, обеспечивать преемственность поколений», — отметил глава государства, обращаясь к участникам фестиваля.

Путин отметил, что в этом году к участникам присоединились жители Донецкой и Луганской народных республик, которые вместе со всеми готовы объединить усилия ради общих целей. Он пожелал участникам «Тавриды. Арт» достичь новых вершин мастерства и завести новых друзей за время мероприятия.

Фестиваль «Таврида. Арт» проходит в крымской бухте Капсель с 15 по 19 августа. Собравшихся участников ждут более 300 концертов и шоу, а также выставки популярных художников, лекции и много часов прикладного искусства.