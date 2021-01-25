Путин рассказал, чем мог бы заняться после президентства

В понедельник Путин пообщался со студентами на разные темы. Один из студентов Уфимского государственного нефтяного технического университета спросил президента о видео, сделанном Алексеем Навальным. На это глава государства рассказал, что посмотрев фильм, заинтересовался виноделием.

«Из всего, что я там увидел, я заинтересовался только одним — не как бизнесом, а как видом деятельности. Это виноделие. Это хороший вид деятельности, благородный. Один из моих хороших знакомых со своим партнером занимается небольшим предприятием», — ответил российский лидер.

Он также добавил, что виноделие в стране развивается хорошо. При этом добавил, что когда закончит работать, может быть, пойдет советником к Борису Титову, который является владельцем «Абрау Дюрсо».

Путин также признался, что бизнес его не интересует и он им никогда не занимался, потому что это «не его».