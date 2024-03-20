Власть 20 марта 2024, 01:47 Путин рассказал, чего никогда не добьются враги России Путин: противнику не удастся запугать российский народ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин заявил, что противники России достигают целей, противоположенных тем, какие они перед собой ставили. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«То, что наш противник делает, полагая добиться результата, он добивается результата, но прямо обратного ожидаемому, вот и все. Они не понимают, с кем имеют дело, с Россией», — подчеркнул российский лидер на встрече в Кремле с руководителями фракций политических партий Государственной думы.

Реклама

Президент подчеркнул, что Западу не удастся запугать многонациональный народ России.

«Не было такого никогда и никогда не будет», — сказал он.

Как отметил Путин, Россия, несмотря на этническое и религиозное разнообразие, представляет собой сообщество людей, преследующих общие цели. Кроме того, население страны объединяет общая культура.

Ранее Путин заявил, что россияне ждут от спецслужб предельной концентрации и результативности. По его словам, важно жестко пресекать попытки посеять смуту в стране.